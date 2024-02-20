Nadir görülen hastalığı nedeni ile yaprak hışırtısına bile dayanamıyor! 'Çocuklarımı pencereden izledim, sesleri işkence gibi'

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İngiltere'nin Southport kentinde yaşayan 49 yaşındaki bir anne nadir görülen hastalığı nedeni ile kendi çocuklarının gülme sesinin bile onu acılar içerisinde bıraktığını anlattı.

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK: HİPERAKUZİ

Karen Cook isimli kadın 'Hiperakuzi' (sese tahammülsüzlük) adı verilen bir hastalığa sahip.



Uzmanlar 'Hiperakuzi'yi yüksek seslerden hoşlanmama ya da yüksek seslerden korkmak olarak tanımlıyor.



Oldukça nadir görülen hastalığa sahip kişiler, diğer insanların rahatsız olmadığı şiddetteki seslerden rahatsız olurlar. Sesleri normal şiddetinden daha rahatsız edici, acı verici ve korkutucu olarak algılayabilirler.



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BBC North West'e konuşan kadın durumunun 2022 yılında aniden ortaya çıktığını ve yıllar içinde yavaş yavaş kötüleştiğini anlattı.

Yaprakların hışırtısına bile dayanamayan talihsiz kadın, evde yalnızken bile gürültü önleyici kulak koruyucuları takıyor, ailesi ile yazılı olarak ya da fısıldayarak iletişim kuruyor.

KENDİ ÇOCUKLARININ SESİ BİLE İŞKENCE OLDU

Karen, 7 ve 11 yaşındaki iki çocuğunun sesinin bile ona artık işkence gibi geldiğini anlatarak, "Çocuklarımın kahkahası kadar güzel bir şeye bile dayanamıyorum. Onların Noel hediyelerini heyecan içerisinde açmalarını bile pencereden izledim çünkü benim için fazla gürültülüydü" dedi.

"BİRİNİN KULAKLARIMA LAV DÖKMESİ GİBİ"

Bir ses duyduğunda yaşadığı hissi 'birinin kulaklarıma lav dökmesi gibi' diye tanımlayan 2 çocuk annesi kadın "Migren ağrısı gibi, baskıyı hafifletmek için kafanı vurmak istiyorsun" dedi.



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Durumunu düzeltip, özlediği eski hayatına dönmek için şimdiye kadar her yolu denediğini ancak bir türlü düzelemediğini anlatan kadın BBC North West'e yine de bir tedavi bulma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre 'Hiperakuzi'nin nedeni tam olarak bilinmemektedir ancak havai fişek gibi ani yüksek bir ses duyulduktan sonra ortaya çıkabilir.