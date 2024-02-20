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Beynine çip takılan insan düşünce gücüyle fareyi hareket ettirdi

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#Elon Musk#Neuralink#Çip
Beynine çip takılan insan düşünce gücüyle fareyi hareket ettirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 15:29

Elon Musk, beynine çip takılan hastanın düşünce gücüyle bilgisayar faresini hareket ettirmeyi başardığını açıkladı.

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, kurucusu olduğu Neuralink tarafından beynine çip takılan bir hastanın düşünce gücüyle bir bilgisayar faresinin imlecini kontrol edebildiğini açıkladı.

CNBC'nin haberine göre Tesla ve SpaceX'in de sahibi olan Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X’teki bir sohbet odasınsa "Hasta, bizim bildiğimiz hiçbir yan etki olmadan tamamen iyileşti. Üstelik sadece düşünerek bilgisayar faresinin imlecini ekranda hareket ettirebiliyor” dedi.

Musk'ın bir girişim olan ABD'li şirken Neuralink, insanların harici teknolojileri kontrol etmek için sinir sinyallerini kullanmalarına yardımcı olan bir beyin implantı geliştirdiğini açıkladı. Şirket, bu implant ile felç, körlük ve konuşma bozuklukları gibi hastalıkların önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Bir blog yazısına göre Neuralink, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay aldıktan sonra, ilk deneyi için geçtiğimiz sonbaharda gönüllü arayışına girmişti. Şirket, cihazını ilk kez Ocak ayında bir insanın beynine yerleştirdi. Ancak cihazın piyasaya sürülmesi için birçok test yapılması ve FDA'nın tam onayı gerekiyor. 

Tesla, SpaceX, Boring Co. gibi birçok şirketin sahibi olan Elon Musk, 213 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı konumunda. 

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#Elon Musk#Neuralink#Çip

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