Müzeden çalınan Picasso tablosu 9 yıl sonra bulundu

Tabloları 49 yaşındaki bir inşaat işçisinin çaldığı, şüphelinin tutuklandığı açıklandı. Adı açıklanmayan hırsız, Picasso’nun tutkulu bir aşk yaşadığı sevgilisi Dora Maar’dan ilham alarak 1939’da yaptığı ve 2’nci Dünya Savaşı’nda Nazi ordularına karşı mukavemetini ödüllendirmek için 1949’da Yunanistan’a hediye ettiği tablosu ile, Modrian’ın 1905’te yaptığı, sonrasında bir Yunan koleksiyoner tarafından müzeye bağışlanan eserleri, “sanata düşkün olduğu için çaldığını, satmak gibi bir niyeti olmadığını” söyledi. Ancak polis, sık sık İngiltere’ye seyahat eden hırsızın iki tabloyu 20 milyon Euro’ya satma girişiminde bulunduğunu bildirdi.

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