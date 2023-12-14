Müttefikleri bir bir terk ediyor... Netanyahu yalnızlaşıyor

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1- BIDEN UYARDI

- ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da bir oturumda yaptığı konuşmada İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombardıman nedeniyle ‘küresel desteği’ kaybetmeye başladığını belirterek Netanyahu’yu uyardı. İsrail’in mevcut hükümetinin tüm zamanların en sağcı İsrail hükümeti olduğuna değinen Biden, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için Netanyahu’nun hükümetini değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Netanyahu’nun kendisine, “Siz de Almanya’yı bombaladınız, atom bombası attınız’” dediğini aktaran Biden, “Evet, işte tam da bu yüzden Birleşmiş Milletler gibi kurumlar İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu durumun tekrar etmemesi için kuruldu” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan’ın Netanyahu ile görüşmek için bugün İsrail’e gideceğini açıkladı.

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2- BM’DE ATEŞKES DESTEĞİ ARTTI

- Birleşmiş Genel Kurulu, Gazze’de acilen ateşkes talep edilen karar tasarısını büyük bir farkla kabul etti. Oylamada 193 üye ülkeden 153’ü kararı desteklerken ABD, İsrail ve Avusturya’nın dahil olduğu 10 ülke karşı çıktı, 23 ülke çekimser kaldı. Mısır’ın başvuruda bulunduğu ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısına verilen destek ateşkes isteyen herkesi memnun etti. 27 Ekim’de düzenlenen ateşkes talebinin yer aldığı karar 121 oyla kabul edilmişti. Mevcut karar için evet oyu kullanan ülke sayısının 153’e yükselmesi dikkat çekti.

İsrail’in saldırılarından kaçıp derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinlilerin çilesi yağmurla birlikte daha da arttı.

‘ZAFERE KADAR DEVAM’

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise uluslararası baskılara rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürdüreceklerini belirterek, “Sonuna kadar devam edeceğiz. Bizi hiç bir şey durdurmayacak.” dedi. Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle dün telefonda görüşen Netanyahu, “Devam edin. Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz, zafere kadar, Hamas’ı yıkana kadar.” ifadelerini kullandı.

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3- MÜTTEFİKLERDEN ORTAK BİLDİRİ

- Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda liderleri, yaptıkları ortak açıklama ile İsrail’in Gazze Şeridi’nin tümünü hedef alan saldırıları nedeniyle güvenli bölgelerin giderek daralmasından derin endişe duyduğunu ve Hamas’ı mağlup etmenin bedelinin Filistinli sivillerin sürekli acı çekmesi olamayacağını bildirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’in imzaladıkları bildiride, İsrail’in kendini savunurken uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiği vurgulanırken ateşkes çağrısı yinelendi.

4- AB NETANYAHU’YU HEDEF ALDI

- Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda İsrail-Filistin konulu oturumda konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin iki devletli çözümde ısrarcı olduğunu vurgulayarak çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Netanyahu’yu ‘Filistin devletinin kurulmasına’ karşı olmakla eleştiren Borrell, iki devletli çözümün hem İsrail’e hem de Filistin’e güvenlik ve barış sağlamak için en iyi çözüm olduğuna inandıklarını dile getirdi. Borrell, Yahudi karşıtlığıyla suçlanmadan İsrail hükümetini eleştirme haklarının olduğunun altını çizdi.

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5- PAPA’DAN ÇAĞRI

- Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko, dün halka açık gerçekleştirdiği genel kabul oturumunda Gazze’de ateşkes çağrısını yineledi. “İsrail ve Filistin’deki çatışmayı büyük endişe ve acıyla takip etmeye devam ediyorum. Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Orada çok fazla acı var” diyen Papa, “Derhal insani ateşkes yönündeki çağrımı yineliyorum. İsraillilerin ve Filistinlilerin bu büyük acısı son bulsun” ifadesini kullandı.

AL JAZEERA’DEN ŞOK GÖRÜNTÜLER

KATAR merkezli Al Jazeera kanalının elde ettiği özel video ve görüntülerde İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya mülteci kampının batısındaki El Feluce bölgesinde Şadia Ebu Gazala Okulu’nda yargısız infazda bulunduğu iddia edildi.

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CANSIZ BEDENLER

Okulda üst üste yığılmış halde bulunan cansız bedenlere dair görüntüler ekrana getirilirken İsrail askerinin kadın, çocuk, bebek ayırt etmeksizin okula sığınmış mültecilere saldırdığı belirtildi. Olay yerindeki görgü tanığı bir kadın Al Jazeera’ye şunları söyledi; “İsrail askerleri içeri girdi ve onlara ateş açtı. Bütün erkekleri aldılar, sonra sınıflara girdiler ve bir kadına ve onunla birlikte tüm çocuklara ateş açtılar.” Kadın, öldürülenler arasında yeni doğmuş çocukların da olduğunu söyledi ve “İsrail askerleri bu masum aileleri katletti” diye ekledi. Şoke edici görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

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İsrail ordusunun denizden tünellere hortumlarla su çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

TÜNELLERE DENİZ SUYU BASILMASI YIKICI OLABİLİR

İSRAİL ordusu Akdeniz’den Gazze’deki Hamas tünellerine deniz suyu boşaltmaya başladı. Geçtiğimiz hafta gündeme gelen deniz suyu boşaltma planı, İsrail’in Hamas’ın Gazze Şeridi’nde personel ve malzeme nakli için kullandığı yeraltı ağını etkisiz hale getir-meyi amaçlıyor.

BIDEN’A SORDULAR

ABD’li yetkililere dayandırılan haberi Wall Street Journal gazetesi duyurdu. Haberin sorulduğu ABD Başkanı Joe Biden, “Tünel-lerdeki su baskını konusuna gelince... Bu tünellerin hiçbirinde rehine olmadığı yönünde iddialar var ama bunu kesin olarak bilmi-yorum” dedi. Öte yandan El Cezire’ye konuşan Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü’nden Tamer Qarmout, tünel ağının deniz suyuyla doldurulmasının çevre üzerinde “yıkıcı sonuçları” olacağını söyledi. Qarmout ayrıca “Gazze’nin içinden geçen Gazze Vadi-si Nehri adında önemli bir nehir vardı. İsrail bu nehrin akışını kesti ve Gazze’yi önemli bir içme suyu kaynağından mahrum bırak-tı” dedi. Bazı yetkililer de deniz suyunun tatlı su kaynaklarına zarar vereceğini söylüyor.

GAZZE GÜNLÜĞÜ

Yahya Sinvar’ın numarasını gösterdi BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan Gazze’de ateşkes oturumunda İsrail’in BM Daimî Temsilcisi Gilad Erdan, Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinvar’ın “telefon numarasını” gösterdi. Elinde tuttuğu pankartta Sinvar’ın telefon numarasının olduğunu belirten Erdan, BM üyesi ülkelerin “gerçek bir ateşkes” istiyorlarsa, Hamas’ın Gazze’deki ofisini aramaları gerektiğini söyledi.

HARVARD REKTÖRÜ GÖREVİNDE KALACAK

ABD’nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi’nin yönetimi, rektör Claudine Gay’in görevinde kalacağını duyurdu. Gay, ABD Kongresi’nde anti-semitizm ve Yahudi karşıtlığı yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen bir oturumda, Yahudilere soykırım çağrısının üniversitenin kurallarına aykırı olup olmadığı sorulduğunda Gay “Olabilir. Bağlama göre değişebilir” diye cevap vermiş ve tepki çekmişti. İstifa çağrıları yapılan Gay, daha sonra özür dilemişti.

ZARA: YANLIŞ ANLAŞILDIK

İSPANYOL moda perakendecisi Inditex’in sahibi olduğu Zara, boykot çağrılarının ardından tartışmalı reklam kampanyasını durdurarak, reklamda kullanılan 5 görseli internet sitesinden kaldırdı. Zara’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Ne yazık ki bazı müşteriler artık kaldırılmış olan görsellerden rahatsız oldu ve görsellerde, amaçlananların ötesinde şeyler gördüler. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntü duyuyoruz ve herkese duyduğumuz derin saygımızı bir kez daha teyit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

HANUKA BAYRAMI İÇİN YAKILAN MUMLARI SÖNDÜRDÜ

POLONYA’da aşırı sağcı Konfederasyon Partisi milletvekili Grzegorz Braun, parlamentoda Hanuka Bayramı için yakılan mumları yangın tüpüyle söndürdü. Braun’un hareketinin ardından parlamento çalışmalarına ara verdi. Braun daha önce Polonya’yı “Yahudi devletine” dönüştürmek için bir komplo kurulduğunu savunmuştu.