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Muthu raja krizi bitti! Hediye fil evine döndü

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#Budist#Sri Lanka#Fil
Muthu raja krizi bitti Hediye fil evine döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00

Muthu Raja ya da doğduğu yerdeki ismiyle Sak Surin, 2001 yılında Tayland tarafından Sri Lanka’ya hediye edilmişti.

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Ancak bir Budist tapınağında tutulan filin geçen yıl işkence gördüğü anlaşılınca iadesi istendi. İki ülke arasında krize neden olan 4 ton ağırlığındaki fil, özel bir çelik kafes içinde yüklendiği “Ilyushin Il-76” tipi kargo uçağıyla memleketine geri getirildi.

BEŞ SAAT UÇTU

Havaalanında fili karşılayan Sri Lanka Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa, 5 saat süren yolculuğun sorunsuz geçtiğini söyledi. Muthu Raja ömrünün kalanını bir doğa koruma alanında geçirecek. Raja’ya uzun yolculuğu sırasında dört Taylandlı bakıcı ve bir Sri Lankalı bekçi eşlik etti. Uçuşun 700 bin dolara (18 milyon TL) mal olduğu açıklandı. Filin, tapınakta çalışmaya zorlandığı ve şiddet gördüğü belirtildi. Bazı yaraları hâlâ iyileşmemiş olan hayvanın tedavisi memleketinde sürecek. Sri Lanka Başbakanı Dinesh Gunawardena, filin durumu ortaya çıkınca Tayland Kralı’ndan bizzat özür dilediğini söylemişti. Bu olay sonrası Tayland hükümeti yurtdışına fil göndermeyi sonlandırırken, halihazırda yurtdışında olan fillerin kontrol edilmesi için yabancı ülkelerdeki elçilere görev verdi.

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#Budist#Sri Lanka#Fil

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