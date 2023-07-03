Muthu raja krizi bitti! Hediye fil evine döndü

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Ancak bir Budist tapınağında tutulan filin geçen yıl işkence gördüğü anlaşılınca iadesi istendi. İki ülke arasında krize neden olan 4 ton ağırlığındaki fil, özel bir çelik kafes içinde yüklendiği “Ilyushin Il-76” tipi kargo uçağıyla memleketine geri getirildi.

BEŞ SAAT UÇTU

Havaalanında fili karşılayan Sri Lanka Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa, 5 saat süren yolculuğun sorunsuz geçtiğini söyledi. Muthu Raja ömrünün kalanını bir doğa koruma alanında geçirecek. Raja’ya uzun yolculuğu sırasında dört Taylandlı bakıcı ve bir Sri Lankalı bekçi eşlik etti. Uçuşun 700 bin dolara (18 milyon TL) mal olduğu açıklandı. Filin, tapınakta çalışmaya zorlandığı ve şiddet gördüğü belirtildi. Bazı yaraları hâlâ iyileşmemiş olan hayvanın tedavisi memleketinde sürecek. Sri Lanka Başbakanı Dinesh Gunawardena, filin durumu ortaya çıkınca Tayland Kralı’ndan bizzat özür dilediğini söylemişti. Bu olay sonrası Tayland hükümeti yurtdışına fil göndermeyi sonlandırırken, halihazırda yurtdışında olan fillerin kontrol edilmesi için yabancı ülkelerdeki elçilere görev verdi.