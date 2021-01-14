Mutasyonlu virüs kadınlarda daha ölümcül

İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, COVID-19’un daha bulaşıcı olan yeni türünün yayılmasının ardından, erkeklere kıyasla daha çok kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Exeter Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, İngiltere’de salgının birinci ve ikinci dalgasındaki veriler mukayese edildi. Çalışmaya göre, mutasyondan önce ölüm oranlarında erkeklerin payı yüzde 61, kadınların oranı ise yüzde 39 olarak görünüyordu. Bu durum mutasyondan sonra erkeklerde yüzde 57, kadınlarda yüzde 43 olarak şekillendi.

DAHA ÇOK MARUZ KALDILAR

Çalışmanın başındaki Dr. David Strain, bu değişikliğe birçok şeyin neden olabileceğini kaydetti. İlk gerekçe olarak virüsün mutasyona uğramış yeni türünü gösteren Dr. Strain, özellikle virüsten etkilenmeyeceğini düşünen genç kadınların, aslında kendilerini daha çok riske atarak virüse maruz kalmış olabileceğini belirtti. Dr. Strain “Bu kişiler sakıncalı bir şekilde güvende oldukları duygusuna kapıldılar” dedi. Buna doğrudan mutasyonlu virüsün neden olup olmadığı henüz bilinmezken, 60 yaş altındaki insanlar arasındaki ölüm oranının halen çok yüksek olmadığı belirtildi.