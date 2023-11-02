Müslüman seçmenden Biden’a ültimatom

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“2023 Ateşkes Ültimatomu” başlıklı, Biden yönetimine yazılan mektupta, “İsrail saldırılarını destekleyen tüm siyasi liderlere bağış ve oy desteğini kesmek” için ülkedeki Müslüman seçmenin harekete geçirileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Anketler de Biden’ın İsrail’e tam desteğinin Arap kökenli Amerikan seçmeni Demokrat Parti’den uzaklaştırdığını gösteriyor. Yeni ankete göre, Biden’ın, salıncak eyalet seçim bölgelerinde önemli seçmenler olan Arap Amerikalılar arasındaki desteğinin yüzde 17’ye düştüğü görüldü. Arap kökenli seçmenin Biden’a desteği 2020’de yüzde 59’du. Biden yönetimi, İsrail’in ve lobilerinin desteğini korumaya çalışırken tarihsel olarak Demokratlara oy veren Müslüman seçmeni kaybedeceğe benziyor.