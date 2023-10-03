Musk’tan Ukrayna çıkışı Zelenski’nin yardım talebiyle dalga geçti

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Zaman zaman siyasete dair sivri çıkışlarıyla dikkat çeken Musk, X üzerinden, Zelenski’nin yüzünün, bir sınıfta kendisini tutmaya çalışan çocuğun yüzüne yerleştirilmiş haliyle beraber, “Beş dakika geçmesine rağmen hâlâ bir milyar dolar yardım istemediğinizde” cümlesini paylaştı. Ukraynalı lider, Musk’a henüz cevap vermese de Zelenski’nin danışmanlarından Serhiy Leshchenko, Musk’ı “trollük” yapmakla suçladı.

İLK DEĞİL

Musk ile Ukrayna arasındaki gerginlik ise ilk kez yaşanmıyor. Musk, daha önce Rus donanma filosuna düzenlenecek bir SİHA saldırısı için sahibi olduğu Starlink uydu sistemi kullanımına yönelik Ukrayna’dan gelen izin talebini geri çevirmişti. Musk, daha sonra Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı tırmandıracak bir eyleme izin vermediğini açıklamıştı.