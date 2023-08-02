Musk ‘X’ logosunu kaldırdı

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San Francisco şehri Yapı Denetim Dairesi, X logosunun güvenli olmadığı ve etrafa yaydığı ışık nedeniyle 24 şikâyet kaydedildiğini belirtti.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter’ın adını ve logosunu X olarak değiştirmesinin ardından San Fransisco’daki Market Street genel merkezinin çatısına devasa bir X logosu dikmişti. Ancak belediye yetkilileri ve bazı bölge sakinleri görüntüden memnun kalmadı. Yapı Denetim Dairesi sözcüsü “Aydınlatılmış yapının izinsiz kurulumu için mülk sahibine ceza uygulanacaktır” dedi.