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Musk ‘X’ logosunu kaldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#San Francisco#X
Musk ‘X’ logosunu kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

Twitter’ın San Francisco’daki genel merkez binasının tepesindeki ışıklı dev ‘X’ işareti kaldırıldı.

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San Francisco şehri Yapı Denetim Dairesi, X logosunun güvenli olmadığı ve etrafa yaydığı ışık nedeniyle 24 şikâyet kaydedildiğini belirtti.

Musk ‘X’ logosunu kaldırdı

Elon Musk geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter’ın adını ve logosunu X olarak değiştirmesinin ardından San Fransisco’daki Market Street genel merkezinin çatısına devasa bir X logosu dikmişti. Ancak belediye yetkilileri ve bazı bölge sakinleri görüntüden memnun kalmadı. Yapı Denetim Dairesi sözcüsü “Aydınlatılmış yapının izinsiz kurulumu için mülk sahibine ceza uygulanacaktır” dedi.

 

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#Twitter#San Francisco#X

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