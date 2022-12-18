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Musk gazetecileri Twitter’a geri aldı

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#Elon Musk#Twitter#Gazeteci
Musk gazetecileri Twitter’a geri aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 07:00

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk önceki gün geç saatlerde yaptığı açıklamada askıya alınan gazetecilerin hesaplarının yeniden açıldığını duyurdu.

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Amerikalı iş insanı Elon Musk önceki gün geç saatlerde yaptığı açıklamada, ailesini tehlikeye atmakla suçladıktan sonra Twitter hesapları askıya alınan gazetecilerin hesaplarının yeniden işler hale getirileceğini açıkladı.

‘ENDİŞE KAYNAĞI’

Musk, New York Times, CNN ve Washington Post’tan önde gelen gazetecilerin hesaplarını askıya aldıktan sonra AB ve BM’den tepki almıştı. Askıya alınan hesapların şimdi mi yoksa bir hafta içinde mi geri yüklemesi gerektiğine dair Twitter’da bir anket yapan Musk “İnsanlar konuştu. Konumu deşifre eden hesapların askıya alınması şimdi kaldırılacak” diye tweet attı. Ankete katılan 3.69 milyon kişinin yüzde 59’u hesapları şimdi geri yüklemesi gerektiğini belirtti. BM insan hakları şefi Volker Turk, gazetecilerin hesaplarının eski haline getirilmesinin memnuniyet verici olduğunu ancak ciddi endişelerin sürdüğü uyarısında bulundu.

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#Elon Musk#Twitter#Gazeteci

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