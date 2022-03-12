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Musk 8. kez baba oldu

#Elon Musk#TESLA#Spacex
Musk 8. kez baba oldu

TESLA ve SpaceX’in sahibi milyarder işinsanı Elon Musk (50) 8’inci kez baba oldu.

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Haberi Musk’ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes (33) duyurdu. Vanity Fair dergisine bir röportaj veren Grimes, taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk sahibi olduklarını, Musk ile çocuklarının doğmasının ardından ayrıldıklarını ancak iyi arkadaş olduklarını ve sürekli görüştüklerini söyledi. Çift çocuklarının adını “Exa Dark Sideræl” koydu. Grimes, kızlarına kısaca “Y” diye seslendiklerini anlattı. Grimes çocuklarının geçen aralıkta doğduğunu ve hemen ardından Musk ile ayrıldıklarını söyledi. Çift, Mayıs 2020’de doğan ilk çocuklarına “X Æ A-12” adını vermiş ve oğullarını “X” diye çağırdıklarını söylemişti. Önceki evliliğinden 5 çocuğu daha bulunan Musk, bir çocuğunu ise 10 haftalıkken kaybetti.

NE ANLAMA GELİYOR

“Exa” bir bilgisayar terimine gönderme iken, “Dark” karanlık maddeye işaret ediyor. “Sideræl” ise yıldız kelimesinin ünlü Yüzüklerin Efendisi dizisindeki elfçe yazımı.

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#Elon Musk#TESLA#Spacex

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