Muhaliflerden Serakib hamlesi

Suriye’de muhalifler, önceki geceden bu yana süren çatışmalar sonucu stratejik açıdan kritik öneme sahip Serakib ilçesini rejim güçlerinden geri aldıklarını bildirdi. Anadolu Ajansı ve Reuters de Serakib’in yeniden muhaliflerin eline geçtiğini duyurdu. Muhalif güçler sosyal medyada Serakib içinden olduğunu iddia ettikleri görüntüler de paylaştı. Rejime yakın kaynaklar ile Rusya ise Serakib’in muhaliflerin eline geçtiği haberinin doğru olmadığını, muhalif güçlerin geri püskürtüldüğünü öne sürdü. Dün öğleden sonra Rusya savaş uçaklarının Serakib’in geri alınması için çok yoğun şekilde bombardımana, rejimin de ilçeyi karadan vurmaya başladığı bildirildi.

FIRTINA DESTEK VERDİ

Yerel kaynaklar, muhalif güçlerin karşı saldırısının önceki akşam saatlerinde başladığını bildirdi. Bölgede geçici mevzilenme pozisyonunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının özellikle 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsü, top, çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve tank atışı desteğini alan muhaliflerin, Serakib’in doğu, batı ve kuzey kırsallarından harekât başlattığı öğrenildi. Fırtına obüsleriyle yapılan atışlar muhaliflerin ilerlemesinde önemli rol oynadı.

M-5 KESİLDİ

Yerel kaynaklara göre, muhalif güçler önce Serakib’in kuzeydoğusundaki Efes köyünü aldı, ardından daha kuzeye yönelerek El Duveyr bölgesini ele geçirdi. Böylece Serakib’in kuzeydoğu kesiminde Halep-Şam arasındaki kritik M-5 karayolu kesilmiş oldu. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, muhalifler Serakib’in ardından batıda El Tarnaba, güneyde silolar bölgesi ile Şabur çiftliklerinin kontrolünü de ele geçirdi. Böylece Serakib çevresindeki dört TSK kontrol noktasından üçünün Esad güçlerinin kuşatmasından kurtarıldığı bildirildi.

Serakib’de çatışmalar sürerken, Rusya’nın savaş uçaklarıyla yaptığı saldırılar sürdü. Serakib’in yanı sıra, daha güneyde Zaviye bölgesi ile Gab düzlüklerini yoğun şekilde vuran Rus savaş uçaklarının kuzeyde Halep’in güney ve güneybatı kırsallarını da hedef aldığı belirtildi. İdlib merkezi de Rus savaş uçakları tarafından vuruldu.

‘RUSYA VURDU’ İDDİASI

Yerel kaynaklar, önceki gece iki Türk askerinin şehit olduğu saldırının Rus uçaklarınca yapıldığını öne sürdü. Milli Savunma Bakanlığı da iki askerin hava saldırısında şehit olduğunu açıklamış, ancak saldırıyı kimin yaptığı belirtilmemişti. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, iki askerin şehit olduğu saldırının Ankara’da Türk-Rus heyetlerinin toplantıya başladığı günde yapılması oldu.