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Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı

#ABD#Nevada #Dünya
Mucize kurtuluş Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı

ABD'li kadın, uçurumdan düştükten sonra yerden 122 metre yükseklikte bir ağaca tutunmuş halde bulundu. Bölgeye gelen ekipler filmleri aratmayan bir operasyonla 64 yaşındaki kadını kurtardı.

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ABD, Sevgililer Günü'nde kaybolan Gayle Stewart'ı konuşuyor. Nevada'da kaybolan 64 yaşındaki kadın iki saat sonra oğlunun arkadaşlarından biri tarafından bulundu.

Oğlunun arkadaşı kadını bir uçurumun yakınındaki engebeli arazide 122 metre yükseklikteki bir ağaca tutunmuş halde bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, olay yerine kısa sürede pek çok ekip sevk edildi ve filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu başladı.

Mucize kurtuluş Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı

 

Aynı habere göre, kadın bulunmasından tam 12 saat sonra, saat 22:00'de kurtarıldı.

Kurtarma çalışmasına imza atan ekip yaşanılanları 'mucize' olarak tanımlarken olay kısa sürede viral oldu.

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Reno İtfaiye Departmanı bölüm şefi Seth Williams ülke basınına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Oğlu annesini aramaya başlamış ve bazı arkadaşlarından da yardım istemiş. Arkadaşları kayıp kadını bulma umudu ile uçuruma gitmişler. Bize son sözünün 'yardım edin' olduğun söylediler. Daha sonra konuşacak gücü bile kalmamış.'

Mucize kurtuluş Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı

 

Yaklaşık 30 kişilik bir kurtarma ekibi, Stewart'ı kurtardıktan sonra onu bölgede hazır bekleyen ambulansa taşıdı.

Hayati tehlikesi bulunmayan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.

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#ABD#Nevada#Dünya

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