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Mucize kurtuluş! Erimiş alüminyumla dolu 720 derecelik bir fırına düştü

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#İsviçre#Fabrika#İş Kazası
Mucize kurtuluş Erimiş alüminyumla dolu 720 derecelik bir fırına düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 08:58

İsviçre'nin St Gallen bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçi, içi erimiş alüminyumla dolu bir fabrika fırınına düştü ve mucize bir kurtuluşla hayatta kaldı.

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İsviçre'nin kuzeydoğusunda yer alan St Gallen bölgesindeki bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki işçi 720 derece sıcaklığındaki erimiş alüminyumla dolu bir fabrika fırınına düştü.

Genç elektrik işçisi çarşamba akşamı bir meslektaşıyla birlikte içi erimiş alüminyumla dolu fırının üzerinde çalışıyordu.

DİZLERİNE KADAR ERİMİŞ ALİMİNYUMA BATTI

İsmi açıklanmayan işçi bir anda dengesi kaybetti ve 720 derece sıcaklığındaki fırının içine düştü.

Genç adam dizlerine kadar alüminyumun içine battı ancak olayın şokuna rağmen ani bir hamle ile kendini fırının dışına atmayı başardı.

Mucize kurtuluş Erimiş alüminyumla dolu 720 derecelik bir fırına düştü

Polis işçinin düştüğü alanın görüntüsünü paylaştı

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MUCİZE KURTULUŞ

Görgü tanıkları hemen adama yardım etti ve acil durum ekipleri hastaneye çağırıldı. Genç adamın vücudundaki yanıklara rağmen hayatta olduğu ve helikopterle en yakın sağlık kuruluşuna götürüldüğü öğrenildi.

BU İLK KAZA DEĞİL

St Gallen Şehri Polisi kazanın nasıl olduğunu araştırırken korkunç kazanın fabrikada yaşanan ilk iş kazası olmadığı belirlendi.

Ambalaj üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada çalışan 59 yaşındaki Christopher Wright da bu yılın başında korkunç bir kazanın kurbanı oldu.

Mucize kurtuluş Erimiş alüminyumla dolu 720 derecelik bir fırına düştü


Endüstriyel bir kazanda eli kopan adam anında hastaneye götürüldü. 11 saat süren bir operasyonla kopan uzvu dikilen adamın hala elini kullanamadığı öğrenildi.

İşverenlere sağlık ve güvenlik yasalarını ihlal ettiği için 115.000 sterlin para cezası verilse de bu yeni kazaların meydana gelmesini engellemedi.

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#İsviçre#Fabrika#İş Kazası

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