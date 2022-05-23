Moskova'ya net mesaj... Ve Ukrayna tek şartını açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Savaş Donbas'ta son sürat devam ederken dünya çatışmalara son verecek diplomatik çözüm için mücadele ediyor.

Ukrayna cephesinden ise konu ile ilgili çok net bir açıklama geldi. Kiev ateşkes için tek şatını açıkladı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna, Rusya'ya toprak vermeyi içeren herhangi bir ateşkes anlaşmasını reddetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, 'Savaş, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tamamen restorasyonu ile sona ermeli' dedi.

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Ukrayna lideri Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak ise dün ateşkes konusunda Ukrayna'nın son kararını açıklamıştı.

Aynı zamanda Ukrayna'nın baş müzakerecisi olan Podolyak, Rusya'nın çatışmalardaki herhangi bir kesintiden sonra daha sert karşılık vereceğini söyleyerek ateşkesi kabul etmediklerini söylemişti.

Podolyak, Kiev'in Moskova'ya toprak devreden herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini de sözlerine eklemişti.

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Öte yandan Savunma Bakanlığı, Donbas'taki çabaları desteklemek için Rusya'nın bölgeye BMP-T Terminatör tankları yerleştirdiğini bildirdi.

Birimin konuşlandırılmasına rağmen, Savunma Bakanlığı, Merkezi Kuvvetler Grubu'nda en fazla on tank bulunduğunun altını çizdi.

Bu düşük sayı nedeniyle bakanlık Terminatör'lerin savaşa önemli bir etki etme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

BAŞTAN AŞAĞI SİLAHLARLA DONATILMIŞ

Dört adet tanksavar füze rampası, iki adet 30mm top, iki adet bombaatar, bir makineli tüfek ile donatılan aracın azami hızı 36mph.

Tank üzerine baştan aşağı donatılmış silahlar 'Terminatör'ün tanklardan piyade araçlarına, helikopterlerden alçak uçan uçaklara kadar geniş yelpazedeki hedefleri vurmasını sağlıyor.

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Kullanılan tank şasisi korumanın yanı sıra aracın arazide hareket kabiliyetini iyileştiriyor.

SURİYE'DE DE KULLANILDI

'Terminatör'lerin daha önce Suriye'de kullanıldığı ve Şubat ayında Ukrayna sınırına taşındığı belirtiliyor.

Rusya'nın gözbebeği tank geçtiğimiz günlerde Moskova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçidinde de görülmüştü.