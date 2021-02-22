Moskova’dan dikkat çeken S-400 sistemi açıklaması

Rus silahlarının dünyaya satışından sorumlu tekel devlet şirketi “Rosoboronexport” Müdürü Aleksander Miheyev, Moskova ile Ankara arasında ikinci parti S-400 satışı görüşmelerinin kesilmeden sürdürüldüğünü duyurdu.

‘TEMASLAR SÜRÜYOR’

Moskova’da Türkiye ile askeri işbirliği hakkında basın açıklaması yapan Miheyev, “Türkiye’nin Rusya’dan yeni parti S-400 füze alımı görüşmeleri hiçbir zaman askıya alınmadı ve dondurulması söz konusu değil. Temaslar planlandığı gibi sürüyor” dedi. Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Kurumu Başkanı Dimtriy Şugayev de ikinci parti S-400 füzeleriyle ilgili benzer ifadeler kullanarak, “Türkiye ile yeni S-400 temaslarımız ileri dereceye ulaşmış aşamada bulunuyor” demişti.