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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 22.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Moskova’dan dikkat çeken S-400 sistemi açıklaması

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Moskova’dan dikkat çeken S-400 sistemi açıklaması
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ABD’de Joe Biden yönetiminin Rus yapımı S-400 uzun menzilli hava savunma sistemleri konusunda Donald Trump döneminde olduğu gibi Ankara’ya baskıyı sürdürdüğü sırada, Rusya Türkiye’ye ikinci parti S-400 satma konusunda umutlu olduğunu açıkladı.

Rus silahlarının dünyaya satışından sorumlu tekel devlet şirketi “Rosoboronexport” Müdürü Aleksander Miheyev, Moskova ile Ankara arasında ikinci parti S-400 satışı görüşmelerinin kesilmeden sürdürüldüğünü duyurdu.

‘TEMASLAR SÜRÜYOR’

Moskova’da Türkiye ile askeri işbirliği hakkında basın açıklaması yapan Miheyev, “Türkiye’nin Rusya’dan yeni parti S-400 füze alımı görüşmeleri hiçbir zaman askıya alınmadı ve dondurulması söz konusu değil. Temaslar planlandığı gibi sürüyor” dedi. Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Kurumu Başkanı Dimtriy Şugayev de ikinci parti S-400 füzeleriyle ilgili benzer ifadeler kullanarak, “Türkiye ile yeni S-400 temaslarımız ileri dereceye ulaşmış aşamada bulunuyor” demişti.                 

 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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