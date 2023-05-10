Moskova'daki kritik toplantı başladı! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye aynı masada...

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Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi süreci kapsamında 4'lü toplantılar sürüyor. İstihbarat başkanları ve savunma bakanlarının ardından bu kez dışişleri bakanları bir araya geldi.



Moskova’daki dörtlü görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Faisal Mikdad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahinyan yer alıyor.

Çavuşoğlu, kritik toplantı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ, TERÖRLE MÜCADELE VE SIĞINMACILAR GÖRÜŞÜLECEK



Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Sözkonusu toplantıda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması, terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması planlanmaktadır." ifadeleri yer almıştı.



Çavuşoğlu'nun toplantı çerçevesinde ikili görüşmelere devam etmesi bekleniyor.



Nisan ayının başlarında 4 ülkenin bakan yardımcıları bir araya gelmiş ve dörtlü istişareler gerçekleştirmişti.



Türkiye, Suriye, Rusya ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanlarının dörtlü formattaki ilk toplantısı ise 25 Nisan’da Moskova’da yapılmıştı.



