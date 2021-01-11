Moskova'da kritik Karabağ zirvesi sona erdi

Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen ve Aliyev ile Paşinyan'ı 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesin ardından ilk kez bir araya getiren kritik görüşmenin sona erdiği açıklandı. Üçlü görüşme, yaklaşık 4 saat sürdü.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Görüşmenin ardından düzenlenen üçlü basın toplantısında konuşan Putin, Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşmanın koşullarına uyulduğu, ciddi olayların yaşanmadığı ve Rus barış gücünün yükümlülüklerini tümüyle yerine getirdiği sonucuna vardıklarını ifade etti.

ORTAK ANLAŞMA İMZALANDI

Aliyev ve Paşinyan'la yaptıkları görüşmeleri önemli ve faydalı olarak niteleyen Putin, Dağlık Karabağ'da altyapı projelerinin geliştirilmesiyle ilgili ortak açıklama imzaladıklarını söyledi.

Rusya lideri, Dağlık Karabağ'da ekonomi ve ulaşım altyapısıyla ilgili sorunların çözümü için üç ülkenin başbakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu kuracaklarını belirtti.

Putin, "Bugünkü görüşmeyi son derece önemli ve faydalı buluyorum, zira bölgedeki durumun geliştirilmesi, yani ekonomik bağların ve altyapı projelerinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlayıp ortak açıklama imzalayabildik" dedi.

Ortak açıklama kapsamındaki projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının başkanlık edeceği bir çalışma grubu kurulacağını anlatan Putin, "Başbakan yardımcıları da, en kısa sürede uzmanların yer alacağı alt çalışma grupları kuracak ve bölgede ulaşım altyapısı ile ekonominin geliştirilmesi konusunda somut planlar sunacaklar" ifadelerini kullandı.









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