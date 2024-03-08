Moskova için 48 saatlik uyarı! Rus medyasından ABD ve İngiltere'ye jet cevap

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ABD ve İngiltere'nin Rusya büyükelçilikleri 'aşırılık yanlılarının' Moskova'daki 'büyük etkinliklere' saldırma planları olduğunu öne sürerek, vatandaşlarına önümüzdeki iki gün boyunca büyük etkinliklerden kaçınmalarını önerdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kapsayan 48 saatlik uyarıda saldırıları kimin planladığına dair detay verilmedi ancak ABD ve İngiliz vatandaşlarından kalabalıklardan kaçınmaları, güncellemeler için yerel medyayı takip etmeleri istendi.



ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAAT KALABALIKLARDAN KAÇININ

İngiliz Büyükelçiliği tarafından paylaşılan ve Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik seyahat tavsiyeleri sayfasında da yayınlan uyarıda "İngiltere Dışişleri Ofisi (FCDO) ülkenin bazı bölgelerinde 'drone saldırıları gibi' güvenlik olayları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve İngiliz vatandaşlarına Rusya'yı 'terk etmeyi düşünmelerini' tavsiye ediyor." ifadeleri yer aldı.

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ABD tarafından yayınlanan uyarıda ise "Büyükelçilik, Moskova'da konserler de dahil büyük etkinliklere saldırı düzenlenebileceğine ilişkin raporlara dayanarak ABD vatandaşlarına önümüzdeki 48 saat boyunca kalabalıklardan kaçınmalarını tavsiye ediyor" ifadeleri yer aldı.

RUS MEDYASI: ELİNİZDE BİR BİLGİ VARSA PAYLAŞIN

Dünya Kadınlar Günü nedeni ile bugün Rusya'da çok sayıda etkinlik ve konserin düzenlenmesi bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı iki ülkeden gelen saldırı uyarısı ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmasa da Rus basınındaki tepkiler dikkat çekiciydi.



Russia Today'in genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalından yaptığı açıklamada uyarıların koordineli bir şekilde geldiğine dikkat çekti ve ekledi;

"Elinizde spesifik bir bilgi varsa, bunun istihbarat servisleri aracılığıyla iletilmesi gerekir. Aksi durumda bu suç ortaklığı olur"







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Rus muhabir Andrey Rudenko Telegram kanalında "ABD Büyükelçiliği önümüzdeki iki gün içinde Moskova'da terör saldırıları olabileceğini belirtti. Benzer bir uyarı İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından da yapıldı.Terörist saldırıların beyninin kim olabileceğini gayet iyi anlıyoruz. Uyarı şantaj ya da sıradan bir tehdit gibi görünüyor." derken, Telegram kanalı RIA Katyusha "ABD ve İngiltere, Rusya'daki terör saldırılarının arkasında olduklarını gizlemeyi bıraktı" yorumunda bulundu.