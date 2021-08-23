Moskova, Afganistan’da arabulucu rolü üstlendi

RUSYA’nın 1979 yılındaki Sovyet dönemi müdahalesinden farklı olarak şimdi Afganistan’da güçler dengesi üzerinden siyaset izleyeceği sinyalleri geliyor. Kabil’de tam teşekküllü çalışmaya devam eden birkaç büyükelçilikten biri olan Rusya’nın diplomatik temsilciliği arabuluculuğa başladığını ilan etti.

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, “Dün üst düzey bir Taliban yetkilisi büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Pençşir’deki direnişe mesaj iletmemizi rica etti. Taliban’ın direnişe ulaştırmamızı istediği mesaj aynen şu: “Biz (Taliban) şu ana kadar Pençşir üzerine tam güçle yürümedik. Pençşir eyaletini kuvvet kullanarak ele geçirmek istemiyoruz. Barışçıl çıkış yolu bulunduğunu düşünüyoruz.”

RUS ELÇİ TALİBAN’I ÖVDÜ

Büyükelçi, Afganistan’da ki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Taliban’a övgü yağdıran Rus diplomat, “DEAŞ gibi uluslararası terör örgütü militanları asıl Taliban kontrolü eline geçirmeden önce Kabil’de cirit atıyordu. Son 5 günde Taliban’ın davranışları takdire şayan. İleride de böyle davranmalarını bekliyoruz. Taliban’ı yakından izlemeye devam ediyoruz. Ayrıca Taliban ile gerçekleştirdiğimiz temaslarda terör tehdidi olarak Orta Asya cumhuriyetlerine yayılmayı düşünmediklerini anladık. Afganistan’da yapılacak çok işleri var. Kabil’in el değiştirmesinden sonra Taliban’ın halka zulmetmeye başladığı haberlerine gelince, Kabil ve çevresinde Taliban görünümü veren bir dizi çete faaliyet gösteriyor. Şiddet uygulayarak faturanın Taliban’a kesilmesini sağlıyorlar” diye konuştu.

TALİBAN PENÇŞİR’E YÜRÜYOR

Afganistan’da ülkenin 34 vilayet merkezinden 33’ünü elinde bulunduran Taliban, “yüzlerce” savaşçısını henüz kontrolü sağlayamadığı başkent Kabil’in kuzeydoğusundaki Pençşir’e gönderdiğini açıkladı. Taliban’ın Twitter hesabından Arapça yapılan açıklamada, “İslam Emirliği’nin yüzlerce mücahidi yerel yönetim barışçıl bir şekilde teslim olmayı reddettiği için Pencşir vilayetine doğru yola çıktı” denildi. Taliban yönetimi altına girmeyi kesinlikle kabul etmeyen Eşref Gani dönemi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Tacik asıllı ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud ve Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum, Pençşir vilayetinde direniş başlatmıştı.

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