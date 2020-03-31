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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 17:18,Son Güncelleme:/

Moritanya'da Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm

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Moritanya'da Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm
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Moritanya'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moritanya asıllı bir Fransız vatandaşının başkent Novakşot'ta karantinada tutulduğu otelden hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybettiği, otopsi sonucunda Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Moritanya'da şu ana kadar 6 vakaya rastlandı.

Sudan'da da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 7'ye çıktı.  Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen 60'lı yaşlardaki bir yabancı ülke vatandaşında virüs tespit edildiği ve karantinaya alındığı kaydedildi.
Vaka sayısının 7'ye ulaştığı ülkede, salgın nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin ikisi de BAE'den gelen yolcularda görüldü.

Salgının Afrika'daki son durumu

Sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle virüsün yayılmasından büyük endişe eden hükümetler, vaka sayıları az olmasına rağmen Kovid-19'a karşı sıkı önlemler aldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 46 ülkede 5 binin üzerinde Kovid-19 vakası görüldü, 173 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kıtada hastalığa yakalanan 300'den fazla kişi ise sağlığına kavuştu.

Afrika'da 20'ye yakın ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 31 ülke sınırlarını kapattı, 12 ülke de uluslararası uçuşları durdurdu.

Kıtada virüse rastlanmayan ülkeler Lesotho, Güney Sudan, Yemen, Burundi, Malavi ve Batı Sahra olarak açıklandı.

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