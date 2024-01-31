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Montrö’yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz

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#Hakan Fidan#Bulgaristan#Montrö
Montrö’yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ziyaretinin ardından dün Bulgaristan’da temaslarda bulundu. Bakan Fidan, başkent Sofya’da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüştü. İkili görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Gabriel heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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İki mevkidaş daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Coğrafi konumuyla enerji ve ulaştırma projeleri açısından büyük önem taşıyan Bulgaristan’ın bölge istikrarına ve kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Fidan, iki ülkenin işbirliğini yeni alanlara taşıma konusunda kapsamlı bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

YOĞUN DİPLOMASİ

Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığını aktaran Fidan, “Montrö Sözleşmesi’nin uygulayıcısı olarak Karadeniz’de sükûnetin muhafazası ve bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Bizler Montrö Sözleşmesi’ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz” açıklamasını yaptı. Bulgaristan Ulusal Meclisi’nde çeşitli temaslarda bulunan Bakan Fidan, başkent Sofya’da Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de bir araya geldi. Fidan, Bulgaristan’ın ardından bugün de Romanya’da çeşitli temaslarda bulunacak.

 

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#Hakan Fidan#Bulgaristan#Montrö

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