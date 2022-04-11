Moldova ve Gürcistan’ın Avrupa Birliği'ne üyelik süreci başladı

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Ukrayna’nın ardından Moldova ve Gürcistan’ın da AB'ye üyelik sürecinde ilk adım atıldı. Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli AB’ye giriş anketini verdiğini duyurdu. Oliver, “İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, Avrupa Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz” dedi.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, 8 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e AB’ye giriş anketini vermişti. Zelenskiy, ise bir hafta içinde anketi doldurup geri vereceğini aktarmıştı.