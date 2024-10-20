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Moldova sandık başında! Hem cumhurbaşkanlığı hem referandum aynı günde...

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#Moldova#Seçim#Referandum
Moldova sandık başında Hem cumhurbaşkanlığı hem referandum aynı günde...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 11:52

Moldova'da 3 milyonun üzerinde seçmen bugün cumhurbaşkanlığı seçimi ve ülkenin AB'ye katılımına ilişkin referandumu için sandık başına gidiyor.

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Moldova'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı günde Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin referandum da düzenleniyor.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkedeki 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Seçimde ilk kez, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'nın yanı sıra Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'da posta yoluyla da oylama yapılıyor.

Sandıklar, yerel saatle 21.00'de kapanacak ve oy sayımına geçilecek.

 

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#Moldova#Seçim#Referandum

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