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Modada trend Minecraft

Güncelleme Tarihi:

#Louis Vuitton#Pharrell Williams#Minecraft
Modada trend Minecraft
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Moda devi Louis Vuitton’un yeni kreatif direktörü Pharrell Williams ilk koleksiyonunu Paris’te sergiledi. Ünlü rapçinin tasarladığı piksel desenli giysiler, video oyunu Minecraft’a benzetildi.

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FRANSIZ lüks moda markası Louis Vuitton’un erkek giyim kreatif direktörü olan şarkıcı Pharrell Williams, ilk defilesini önceki gün Paris’te gerçekleştirdi. Sen Nehri üzerindeki tarihi Pont Neuf köprüsü, yere serilen altın halıyla podyuma dönüştürüldü. Defileye katılan Rihanna, Beyonce, Jay-Z, LeBron James ve Zendaya gibi ünlü isimler bu gösterişli halının üzerinde yürüdü. Williams’ın piksel desenin yeni tasarımları, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından popüler çevrimiçi oyun Minecraft’a benzetildi. Yorumlarda, Williams’ın büyük bir Minecraft hayranı olduğu iddia edilirken Louis Vuitton’un alaycı bir şekilde Minecraft ile işbirliği yaptığı da öne sürüldü.

Modada trend Minecraft

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Louis Vuitton defilesi için Pont Neuf köprüsü podyuma dönüştürüldü. Mankenler tarihi köprü üzerinde Pharrell Williams’ın tasarımlarını sergiledi.

BURBERRY’DEN KOLEKSİYON

Gerçekten bir işbirliği yapılıp yapılmadığı bilinmese de Minecraft oyunundan ilham alan tek lüks moda markası Louis Vuitton değil. Geçen yıl, dünyanın önde gelen giyim markalarından Burberry,trençkot, eşofman altı ve şapka içeren koleksiyonu için oyun markasıyla işbirliği yapmıştı. İsveçli oyun tasarımcısı Markus Persson tarafından yaratılan ve Mojang Studios tarafından geliştirilen Minecraft video oyunu 2011’de piyasaya çıktı.

Modada trend Minecraft

 

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#Louis Vuitton#Pharrell Williams#Minecraft

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