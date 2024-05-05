Moda ikonundan Bezos’a Met Gala şartı: Sevgilini ben giydireceğim

Haberin Devamı

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’ne gelir toplamak için düzenlenen Met Gala etkinliği bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Davetin biletleri 75 bin ila 350 bin dolar arasında değişiyor. Ancak parayı ödemek galaya katılmaya yetmiyor. Çünkü davetli listesi bizzat Amerikan Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni ve Met Gala organizasyonunun başındaki Anna Wintour tarafından onaylanıyor.

ZEVKSİZ BULUYOR

İddiaya göre Anna Wintour, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos (60) ile nişanlısı Lauren Sanchez’i (54) de listeye aldı. Ancak Wintour, ‘zevksiz’ olarak tanımladığı Lauren Sanchez’in ne giyeceği konusunda söz sahibi olması halinde davete katılabileceği şartını getirdi. Wintour’un, Sanchez’in kıyafet seçimine yardım ettiği, Amerikalı Oscar de la Renta ve diğer iki modacının özel tasarımlarının değerlendirildiği belirtildi.

Haberin Devamı

DÜNYAYI GEZİYORLAR

193.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Jeff Bezos, 2019 yılında televizyoncu Lauren Sanchez ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine 25 yıllık karısı MacKenzie ile boşanmıştı. Amazon yönetiminden ayrılan Bezos, vaktinin büyük bir kısmını Lauren ile jetleri ve yatlarıyla dünyayı gezerek geçiriyor. Bezos geçen yıl 30 karatlık bir elmas yüzükle sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.