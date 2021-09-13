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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 18:54 |  Son Güncelleme:

Mısır'ı ayağa kaldıran görüntü! Köpeğine zorla secde ettirdi

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Mısır'ı ayağa kaldıran görüntü! Köpeğine zorla secde ettirdi

Mısır'da özel bir hastanede görev yapan doktor, erkek hemşireden köpeğinden özür dilemesini ve ona secde etmesini istediği ana ait videonun sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı. Doktor, "güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek" gibi suçlamalardan yargılanacak.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Mısır Başsavcılığı, söz konusu doktor ile bir hastane çalışanının erkek hemşireye "hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Doktor ve hastane çalışanı "güç kullanmak, hakaret ve dini istismar etmek" gibi suçlamalardan yargılanacak.

DOKTORUN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Mısır Doktorlar Sendikası ise dün akşam yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğunu belirterek, söz konusu doktorun disiplin kuruluna sevk edileceğini kaydetmişti. Günler önce sosyal medyada yayılan video, ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu doktorun görevine son verilmişti.

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