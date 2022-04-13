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Mısır'da korkunç kaza! 10 ölü, 14 yaralı

#Mısır#Trafik Kazası#Dünya
Mısırda korkunç kaza 10 ölü, 14 yaralı

Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 5 Mısırlı, 4 Fransız ve 1 Belçikalı turist olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı

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Kaza sabahın erken saatlerinde Aswan kenti ile ünlü Abu Simbel tapınağı arasındaki 300 kilometrelik yolda meydana geldi.

Turistleri taşıyan bir otobüsün bir otomobille çarpışması sonucu 5 Mısırlı, 4 Fransız ve 1 Belçikalı turist olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamada 8'i Fransız ve 6'sı Belçikalı on dört kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan kişilerde kırık kemikler, çürükler ve yüzeysel yaralanmalar olduğu açıklandı.

TRAFİK KAZALARI YAYGIN

Mısır'da bir çok yolun bakımsız olması nedeni ile trafik kazalarının yaygın olduğu bildiriliyor. Resmi rakamlara göre 2020 yılında ülkede 7 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

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#Mısır#Trafik Kazası#Dünya

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