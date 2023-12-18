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Mısır’da 3’üncü es-Sisi dönemi

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#Mısır#Mısır Seçim Sonuçları#Abdulfettah Es-Sisi
Mısır’da 3’üncü es-Sisi dönemi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 19:48

Mısır Seçim Otoritesi, 10 Aralık’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 89,6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin kazandığını duyurdu. Es-Sisi, 3’üncü kez cumhurbaşkanı seçildi. Açıklamada, 67 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranın yüzde 66,8 olduğu aktarıldı.

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Mısır’da 10 Aralık’ta başlayan ve 3 gün süren cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu belli oldu. Mısır Seçim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 89,6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin kazandığını duyuruldu. Açıklamada, 67 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranın yüzde 66,8 olduğu aktarıldı.

ES-SİSİ’NİN SON DÖNEMİ

Es-Sisi, seçim sonuçlarının açıklanması ile 3’üncü kez cumhurbaşkanı seçilirken, Mısır anayasasına göre son 6 yıllık dönemi olacak.

SİSİ, İKİ SEÇİMDE DE YÜZDE 97 OY ALMIŞTI

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 3 Temmuz 2013 tarihinde askeri darbe ile deviren dönemin Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi, katılımın hayli düşük olduğu 2014 yılında yapılan seçimlerde yüzde 97 oy alarak cumhurbaşkanlığına seçilmiş, 2018'de yapılan 2’nci cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yine yüzde 97'lik oy oranı ile iktidara gelmişti.

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#Mısır#Mısır Seçim Sonuçları#Abdulfettah Es-Sisi

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