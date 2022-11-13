Mısır otobüs faciasına ağlıyor

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Kazanın sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bildirilirken, otobüste 35 yolcu bulunduğu aktarıldı. Dakahliye Valiliği’nin yaptığı açıklamada kazada 10’dan fazla yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Orta Doğu’da en çok trafik kazasının meydana geldiği ülkelerden olan Mısır Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16’ncı, dünyada ise 109’uncu sırada yer alıyor.