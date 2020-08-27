Mısır ile anlaşma parlamentoda

Yunanistan, Türkiye’nin ‘yok’ saydığı Mısır ile deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı dün parlamento gündemine getirdi. Başbakan Kiriakos Miçotakis, Türkiye’ye sert mesajlar verirken, diğer yandan ‘zeytin dalı’nı da hatırladı. Almanya’nın arabuluculuk girişimlerine fırsat vermek için Türkiye’nin Oruç Reis’in faaliyetlerini askıya aldığı bir dönemde Yunanistan, 6 Ağustos’ta Mısır ile deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma yapmıştı. Türkiye, Libya ile belirlediği deniz yetki sınırları ile kısmen kesişen bu anlaşmayı ‘yok hükmünde’ saydığını ilan etmişti.

Dünkü oturumda söz alan Başbakan Miçotakis, ‘tüm dünyanın Türkiye’ye tepki gösterdiğini’ iddia ederek, “Silahlı kuvvetlerimiz teyakkuz halinde ve egemenlik haklarımızı korumakta kararlıyız. Yunanistan hem sahada hem de masada güçlüdür” dedi. “Türkiye’ye tahrikleri durdur, masaya oturalım çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullanan Miçotakis, Türkiye’ye yönelik ithamlarına rağmen “Zeytin dalını ilk bulan Yunanlardı” demeyi de ihmal etmedi.

MUHALEFETİN İTİRAZI

Ana muhalefetteki Syriza’nın lideri eski Başbakan Aleksis Çipras ise, “Hükümet Oruç Reis’in araştırma yapmadığını, tur attığını iddia ediyor. O halde egemenlik haklarımız da ihlal edilmiyor. Niye Türkiye’ye yaptırım uygulansın istiyoruz” diyerek Miçotakis’e tepki gösterdi. Syriza’nın isim okunarak oylama yapılmasını istemesi nedeniyle anlaşmanın onaylanması bugüne kaldı. Ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında her saatte 60 milletvekili oy kullanabiliyor. Oylamanın bu akşam tamamlanması bekleniyor.

MİÇOTAKİS’TEN TÜRKİYE’YE 12 MİL İMASI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, önümüzdeki günlerde parlamentoya getirilecek bir yasa tasarısı ile Yunanistan’ın, İyon Denizi’ndeki (Yunanistan-İtalya arasında) karasularını 6 milden 12 mile genişleteceğini ilan etti. Ege Denizi’ni kastederek, “Karasularımızı, gelecekte başka denizlerde de genişletmek hakkımız saklıdır” diye konuştu. Yunanistan, uzun yıllardır böyle bir hakkı bulunduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla Miçotakis’in bu sözleri yeni bir tutumu yansıtmıyor. Türkiye ise Yunanistan’ın Ege’de tek taraflı karasularını genişletmesini savaş sebebi sayıyor. Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 mile genişletmesi, henüz tam olarak hangi bölgeleri kapsadığı belli olmamakla birlikte, prensip olarak Türkiye için sorun teşkil etmiyor.