Mısır-Gazze sınır kapısını ele geçirdiler: İsrail tankları Refah’ta

Haberin Devamı

Mısır ve Katar tarafından sunulan Hamas’ın kabul ettiği ateşkes anlaşmasının ayrıntılarından haberdar olmadığını öne süren İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 aydır süren savaşta ayak basmadığı tek yer olan Refah bölgesine kara saldırısı başlattı. Mısır-Gazze sınır kapısının operasyonel kontrolünü ele geçirdiğini açıklayan ordu, operasyonda “yaklaşık 20 Hamas mensubunun ortadan kaldırdığını” kaydetti.

BAYRAK ÇEKTİLER

“Gazzeliler için ölüm cezası” olarak nitelendirilen operasyon dün sabaha karşı başladı. Ordu önceki gün Filistinlilere Arapça el ilanları yoluyla, ordunun sahra hastaneleri ve çadırlarla donatılmış bir insani bölge kurduğunu söylediği Akdeniz kıyısındaki El Mavasi’ye gitmeleri talimatı vermişti. Geceden itibaren hava saldırılarına başlayan İsrail ordusunun 401’inci tugayına bağlı tankların sabah Refah sınırını aştığı, askerlerin İsrail bayraklarını dalgalandırdığını gösteren videolar sosyal medyada yayınlandı. İsrail ordusu, Filistinlilerin büyük çoğunluğunun saldırıların yapıldığı bölgeden tahliye edildiğini öne sürerken, Savunma Bakanı Galant, Hamas’ın rehineleri serbest bırakmayla sonuçlanacak bir anlaşmaya yanaşmaması halinde Refah kentine operasyonu derinleştireceklerini söyledi.

Haberin Devamı

TAMAMEN KUŞATMA

1.5 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah’ta, savaş öncesi nüfusla birlikte yaklaşık 2 milyon insan bulunuyor. 600 bininin çocuk olduğu tahmin ediliyor. Mısır sınırındaki çitlere kadar uzanan çadırkentlerde barınmaya çalışan yüz binlerce insan, yardım kuruluşlarının çabalarıyla hayatta kalmaya çalışıyordu. Operasyonla Gazze Şeridi artık bölgenin geri kalanından yalıtılmış hale geldi. Birleşmiş Milletler’in (BM) ”kıtlık” uyarısına rağmen, Refah sınır kapısı üzerinden Gazze’ye hayati önem taşıyan yardım malzemelerinin sevkiyatı durduruldu. İsrail sınırındaki Karem Ebu Salem (Kerem Şalom) sınır kapısının da “güvenlik nedenleriyle” kapatıldığı belirtildi.

YARDIMA İZİN YOK

BM, operasyonun başlamasının ardından İsrail’in bölgeye yardım girişini yasakladığını duyurdu. BM insani yardım ofisi sözcüsü Jens Laerke, kuşatma altındaki bölgede yalnızca “bir günlük yakıt bulunduğunu” belirterek, yakıt girişine izin verilmezse insani operasyonların duracağını söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanması dolayısıyla Gazze’ye yardım sokamadıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

BÜYÜK DEĞİL ‘ÇOK SINIRLI’ OPERASYON

Dünyadan gelen çağrılara ve ateşkes çabalarına rağmen başlayan Refah’a kara operasyonunun, Başkan Joe Biden yönetiminin aylardır karşı çıktığını iddia ettiği “büyük askeri operasyon” olmadığı belirtildi. Dün Hürriyet’in de katıldığı toplantıda bilgilendirmede bulunan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, İsrailli mevkidaşlarının kendilerine “bu süre, boyut ve ölçek açısından sınırlı bir operasyon” dediğini aktardı. “Onların tanımladığı şekliyle, boyut ve süre bakımından büyük bir operasyonla eş tutulamayacak” diyen Kirby, Kahire’de görüşmelerin yeniden başladığını, iki tarafın pozisyonları arasındaki mesafenin kapatılamayacak kadar uzak olmadığını vurguladı. (Yunus PAKSOY/WASHINGTON)