Milyarderlerin uzay kapışması

Virgin Galactic, şirketin yolcu roketi VSS Unity ile tam mürettebatlı ilk test uçuşunu bugün gerçekleştiriyor. Altı kişilik ekipte, şirketin kurucusu İngiliz milyarder Richard Branson da yer alıyor.

90 dakika sürmesi planlan uçuşta, uzay uçağı, atmosferin dış tabakası olan termosfere çıkıyor. Branson’dan tam 9 gün sonra ise Amazon’un kurucusu Amerikalı milyarder Jeff Bezos (57) uzaya seyahat edecek. Bezos 20 Temmuz tarihinde, erkek kardeşi ile birlikte, kendi uzay şirketi Blue Origin’in ilk insanlı uçuşuyla uzaya çıkacak. Milyarderlerin uzay yarışı dünyada büyük ilgi çekiyor.

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