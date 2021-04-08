Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere'de

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar'ı, tören kıtasının bulunduğu başkent Londra'daki Atlı Muhafızlar binasına varışında İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından törenle karşılandı. Bir süre sohbet eden her iki bakan, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti. Bakan Akar'ın tören kıtasını teftişinin ardından iki bakan beraber Savunma Bakanlığına yürüdü. Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği ele alındı.

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