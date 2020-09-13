Midilli’de polis gaz bombaları kullandı

Moria mevkisindeki insanlık ayıbı kampın geçen çarşamba günü çıkan olaylarda tamamen yanması üzerine, günlerdir yol kenarlarında, tarlalarda ve mezarlıklarda sabahlayan binlerce sığınmacı, dün adanın Karatepe mevkisindeki eski bir atış talim alanında kurulan çadırlara nakledilmeyi reddetti. Karatepe’de “Yemek değil, hürriyet istiyoruz” sloganı ile gösteri yapan sığınmacılara, Yunan polisi kadın-çocuk ayrımı yapmaksızın gaz bombaları kullandı. Sığınmacı kadınlar, kucaklarında bebekleri ile korku içinde korunmaya çalışırken, bazı sığınmacılar da Yunan polisine taşlar attı. Yunan hükümeti, koronavirüs nedeniyle hiçbir sığınmacının adadan ayrılmayacağını açıkladı.