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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Midilli’de polis gaz bombaları kullandı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Midilli’de polis gaz bombaları kullandı
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Ege’de, Ayvalık’ın karşısındaki Midilli adası, dün de kadın-çocuk ayrımı yapmadan gaz bombaları kullanan Yunan polisi ile Avrupa’ya gitmek için adadan ayrılmak isteyen binlerce sığınmacı arasındaki çatışmalara sahne oldu.

Moria mevkisindeki insanlık ayıbı kampın geçen çarşamba günü çıkan olaylarda tamamen yanması üzerine, günlerdir yol kenarlarında, tarlalarda ve mezarlıklarda sabahlayan binlerce sığınmacı, dün adanın Karatepe mevkisindeki eski bir atış talim alanında kurulan çadırlara nakledilmeyi reddetti. Karatepe’de “Yemek değil, hürriyet istiyoruz” sloganı ile gösteri yapan sığınmacılara, Yunan polisi kadın-çocuk ayrımı yapmaksızın gaz bombaları kullandı. Sığınmacı kadınlar, kucaklarında bebekleri ile korku içinde korunmaya çalışırken, bazı sığınmacılar da Yunan polisine taşlar attı. Yunan hükümeti, koronavirüs nedeniyle hiçbir sığınmacının adadan ayrılmayacağını açıkladı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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