Miçotakis’ten ikili görüşmeye sel rötarı

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Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Petritis, geçen hafta Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Başbakan Kiriakos Miçotakis’in, BM Genel Kurul çalışmaları paralelinde 18 Eylül’de New York’ta bir araya geleceklerini açıklamıştı.

AB’DEN 2.2 MİLYAR EURO

Sel felaketi nedeniyle tüm programı altüst olan Miçotakis, diplomatik kanallardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York’taki görüşmelerinin 2-3 günlüğüne ertelenmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Ankara’dan olumlu cevap geldi. İkili görüşme 20 ya da 21 Eylül’de gerçekleştirilecek. Miçotakis, önce Ağustos ayındaki büyük yangınlar, ardından da sel felaketi üzerine, AB’den maddi yardım istemek üzere dün Brüksel’e gitti. AB dayanışma fonundan Yunanistan’a 2.2 milyar Euro destek sağlayacak.

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Yunanistan’ın sebze, meyve ve baklagil tüketiminin yüzde 15’i sular altında kalan Thesalya bölgesinden karşılanıyordu. İhtiyaç ithalatla karşılanacağından, bu ürünlerde fiyat artışı olması bekleniyor.