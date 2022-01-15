Miçotakis: Türkiye ile sorunumuz ‘Mavi Vatan’

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YUNAN Ant1 televizyonuna demeç veren Kiriakos Miçotakis, Yunanistan’ın Ege’de karasularını genişletmesi halinde hükümete savaş yetkisi veren ve 1995’te TBMM’de kabul edilen “casus belli”den çok, Türkiye’nin üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanlarını tanımlayan Mavi Vatan politikasından endişe ettiklerini itiraf etti.

‘UÇAKLAR ÜSTÜNLÜK SAĞLADI’ İDDİASI

Türkiye ile “sıcak bir olay” yaşanmasından endişe duymadığını belirterek, “Türkiye ile ilişkilerde sorun Yunanistan’ın egemenliğinden ve egemenlik haklarından şüphe eden Mavi Vatan’dır. Casus belli ise ilişkilerde 1995’den beri süregelen bir realite” diye konuştu.

Açıklaması sırasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmak için kapım her zaman açık. Örneğin turizm gibi konuşabileceğimiz pek çok konu var” diyerek diyalog mesajı veren Miçotakis, öte yandan Fransa’dan satın aldıkları ve 19 Ocak’ta ilk altısı teslim edilecek Rafale savaş uçaklarına işaret ederek “Bunlar komşumuza kıyasla bize üstünlük sağlıyor” iddiasında bulundu. İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ortaklığıyla inşa etmek istedikleri ancak ABD’nin “faydalı bulmadığı” için karşı çıktığı EastMed doğalgaz boru hattı projesini hafife alan ifadeler de kullanan Miçotakis, “ABD’nin destek vermemesini özellikle önemli saymıyorum” dedi.