Miçotakis Soçi’de umduğunu bulamadı

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çarşamba günü Soçi’de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinde Türk-Yunan sorunları için sadece “diyalog” tavsiye etmesi Atina’yı tatmin etmedi.



KIBRIS MEMNUNİYETİ

Yunan hükümetine yakın çevreler, Putin’in, Türk-Yunan ilişkilerinde tarafsız kaldığını ve herhangi bir müdahale niyetinde görünmediğini belirttiler. Yunan medyası ise Rus Devlet Başkanı Putin’in Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili görüşlerinin, Atina’nın beklentilerinin gerisinde olduğunu yazdı. Miçotakis’in Rusya ziyaretinde, önemli herhangi bir anlaşma imzalanmadığı da vurgulandı. Buna karşılık, Putin’in Kıbrıs sorunu ile ilgili sözleri memnuniyetle karşılandı. Görüşme sonrası Putin, “BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümünü destekliyoruz” demişti.

DİYALOG TAVSİYESİ

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Görüşmede Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’yi kışkırtıcı söylem ve saldırgan tutum takınmakla itham eden açıklamalar yaptı. Rus lideri Vladimir Putin ise Türk-Yunan ilişkileri için Miçotakis’e, “İki ülke arasında diyalog için de hiçbir engel görmüyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE YENİ S-400 ALABİLİR’

KREMLİN Sözcüsü Dimitriy Peskov Yunan ANT1 televizyonuna verdiği demeçte, “Türkiye’ye yeni S-400 verecek misiniz” sorusuna karşılık “Türk ortaklarımızla bazı anlaşmalarımız var ve evet, öyle umuyoruz” yanıtını verdi. S-400’lerin saldırı değil yüzde 100 savunma sistemleri olduğunu belirten Sözcü Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin hiçbir ülkeye ve özellikle Yunanistan’a karşı tehdit teşkil etmediğini vurguladı.