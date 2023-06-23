Miçotakis seçim öncesi Türkiye’ye yüklendi

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ANT1 televizyonuna konuşan Miçotakis, seçim kampanyası boyunca tekrarladığı, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun 21 Mayıs’ta yapılan seçimlere müdahale ettiği iddiasını yine gündeme getirirken, seçimleri kazanması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhtemel bir görüşmesinde bu konuyu da konuşacağını söyledi. Miçotakis, “Türkiye, Batı Trakya’daki azınlığın izole olmasını ve Gümülcine’deki konsolosluğu tarafından manipüle edilmesini istiyor. Trakya’daki hareket tarzı yeniden değerlendirilmelidir. Seçimlerden sonra bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açıkça konuşacağım” dedi.