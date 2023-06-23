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Miçotakis seçim öncesi Türkiye’ye yüklendi

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#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis#Seçim
Miçotakis seçim öncesi Türkiye’ye yüklendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

Yunanistan’da, merkez sağcı Yeni Demokrasi (ND) partisinin lideri eski Başbakan Kiriakos Miçotakis, pazar günü yapılacak seçimlere yaklaşılırken, seçmenin ilgisini çekmek adına milliyetçi söylemlerini arttırıyor.

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ANT1 televizyonuna konuşan Miçotakis, seçim kampanyası boyunca tekrarladığı, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun 21 Mayıs’ta yapılan seçimlere müdahale ettiği iddiasını yine gündeme getirirken, seçimleri kazanması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile muhtemel bir görüşmesinde bu konuyu da konuşacağını söyledi. Miçotakis, “Türkiye, Batı Trakya’daki azınlığın izole olmasını ve Gümülcine’deki konsolosluğu tarafından manipüle edilmesini istiyor. Trakya’daki hareket tarzı yeniden değerlendirilmelidir. Seçimlerden sonra bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açıkça konuşacağım” dedi.     

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#Yunanistan#Kiriakos Miçotakis#Seçim

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