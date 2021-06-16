Miçotakis: Diyalog daima önemli

Twitter’dan yaptığı açıklamada Başbakan, “Dolayısıyla, diyalog daima önemlidir” ifadesini kullandı. Yunan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni de, Miçotakis’in görüşme sırasında “güven köprülerinin kurulması amacıyla her düzeyde daha sık temasta bulunulmasını istediğini” söyledi. Peloni, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet önerisine karşı olduklarını görüşmede yinelediklerini de anlattı, “Olumlu ortamın Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. İyi niyet var ama önemli görüş ayrılıkları da yerinde duruyor” diye ekledi.

Öte yandan son günlerde, Türkiye konusunda farklı bir siyaset izlenmesinden yana olduğu iddia edilen Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Büyük ve önemli görüş ayrılıkları yerinde sayıyor. Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde sorunlarda herhangi bir ilerleme sağlanmadı” şeklinde konuştu

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