Miçotakis: ‘Dilerim gerginlik sahaya yansımaz’

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Miçotakis, devlet televizyonu ERT’ye demecinde “Gerginlik, 2020’deki düzeyde (Doğu Akdeniz’de Oruç Reis krizi) değil. Umarım o düzeye de çıkmaz. Söylemlerde büyük gerginlik söz konusu ancak sahada henüz bir gerginlik yok. Dilerim hiç olmaz” ifadelerini kullandı. “Caydırıcı gücü ve güçlü müttefikleri” nedeniyle “Yunanların kendilerini güvende hissetmeleri” gerektiğini söyleyen Miçotakis, gerginliği başlatan tarafın Türkiye olduğunu da iddia etti.



‘ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMELİYİZ’



Miçotakis, Türkiye’nin Yunanistan politikasında dalgalanmalar olduğunu ve sık sık revizyonist retoriğe başvurduğunu iddia etti. Öte yandan daha yumuşak bir tona geçerek diyalog kapısını da açık bırakan Miçotakis, “Türkiye’de, derinlemesine düşününen tek bir insanın bile Yunanistan’ın Türkiye’yi tehdit ettiğine inandığını zannetmiyorum. Böyle bir teori, hiçbir uluslararası forumda inandırıcı olamaz. Türkiye ile istikarlı, iyi ilişkiler arzuluyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri gerektiğini söyleyen Miçotakis, “Tabii ki Başkan Erdoğan ile tekrar görüşürüm. Görüşmemiz de gerekli, konuşmamız da” ifadesini kullandı.