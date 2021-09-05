Mezar kavgası

ZORBA filmine yazdığı müzik ile sirtaki dansını dünyaya tanıtan, rembetikodan operaya kadar, müziğin her türünden binin üzerinde beste yapan, uluslararası alanda da direnişin, dostluğun, barışın ve demokrasinin sembollerinden sayılan Mikis Theodorakis’in kızı Margarita, babasının Korint şehrindeki yazlığının bulunduğu Vrahati köyünde defnedilmesi için bir cenaze levazımatçısı ile anlaştı.



GİRİT’E GÖMÜLMEK İSTEDİ

Ancak, Girit’in Hanya şehri Belediye Başkanı Panayiotis Simandirakis, ünlü bestecinin kendisine 2013 yılında yazdığı bir mektubu açıklayarak, mahkemeye başvurdu. Mektuba göre Theodorakis, annesi, babası ve ağabeyinin mezarlarının da bulunduğu Hanya’daki Galatas köyüne gömülmesini vasiyet etti. Simandarikis’in başvurusu, yarın Atina Bidayet Mahkemesi’nde görüşülecek.



KARDEŞLER ANLAŞAMADI

Babasının Girit’e gömülmesi halinde, cenaze törenine gitmeyeceğini belirten Margarita Theodorakis, ailenin bazı bireylerinin, kendisini babasından uzaklaştırdıklarını ve hiç parası olmadığını da kaydetti. Ünlü bestecinin oğlu Yorgo ise “Babamın arzusuna saygı gösterelim” diyerek, Theodorakis’in Girit adasına gömülmesinden yana çıktı.

Theodorakis’in tabutu yarından itibaren Atina Metropol Kilisesi’nde 3 gün süreyle ziyarete açık tutulacak. Atina Metropol Kilisesi’nde düzenlenecek dini ayinden sonra da, makhemenin vereceği karar doğrultusunda ya Girit ya da Korint şehrinin Vrahati köyüne defnedilecek. Bu arada, hükümetin ilan ettiği 3 günlük yas çerçevesinde, bayraklar yarıya indi ve her resmi toplantı ya da etkinlikte bir dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor.

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