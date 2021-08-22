Mesud ölümden kıl payı kurtulmuş

Mesud, saldırının yapıldığı odanın fotoğrafını sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşarak, “Kabil dün iğrenç bir saldırıya daha şahitlik etti. Bu kez (General) Bismillah Muhammed ile hedefteydik. Bu odada bir toplantı yaptık ve saldırıdan birkaç dakika önce orayı terk ettik. Her ikimiz iyi olsak da bazı arkadaşlarımızı maalesef kaybettik ve bazıları da yaralandı” diye yazdı.

Aynı saldırıdan sağ olarak kurtulan ve Şah Mesud’un yakın kurmaylarından olan General Bismillah Muhammed de sosyal medya hesabından Farsça yaptığı paylaşımda, “Taliban’a karşı direniş hepimiz için bir mecburiyettir. Bağlan’daki Hesar köprüsü, Deh Salah ve Banu, halk mücadele güçleri tarafından ele geçirildi. Mücadele hâlâ devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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