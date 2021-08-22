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Dünya
Musa KESLER
Haber Giriş: 22.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mesud ölümden kıl payı kurtulmuş

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Mesud ölümden kıl payı kurtulmuş

Afganistan’da Taliban’a karşı direnişe hazırlanan Ahmed Mesud’un, Taliban Kabil’e girmeden kısa süre önce bombalı bir saldırıdan kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.

Mesud, saldırının yapıldığı odanın fotoğrafını sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşarak, “Kabil dün iğrenç bir saldırıya daha şahitlik etti. Bu kez (General) Bismillah Muhammed ile hedefteydik. Bu odada bir toplantı yaptık ve saldırıdan birkaç dakika önce orayı terk ettik. Her ikimiz iyi olsak da bazı arkadaşlarımızı maalesef kaybettik ve bazıları da yaralandı” diye yazdı.

Aynı saldırıdan sağ olarak kurtulan ve Şah Mesud’un yakın kurmaylarından olan General Bismillah Muhammed de sosyal medya hesabından Farsça yaptığı paylaşımda, “Taliban’a karşı direniş hepimiz için bir mecburiyettir. Bağlan’daki Hesar köprüsü, Deh Salah ve Banu, halk mücadele güçleri tarafından ele geçirildi. Mücadele hâlâ devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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