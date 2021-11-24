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Meredith Kercher cinayeti mahkumu Rudy Guede’ye erken tahliye: 'Unutulmak istiyor'

#Cinayet#Dünya#İngiltere
Meredith Kercher cinayeti mahkumu Rudy Guede’ye erken tahliye: Unutulmak istiyor

İtalya'da 2007'de İngiliz öğrenci Meredith Kercher'in öldürülmesiyle ilgili sansasyonel davada mahkum edilen tek isim olan Rudy Guede, cinayetten 14 yıl sonra erken tahliyeyle serbest kaldı.

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Üniversite değişim öğrencisi olarak İtalya'nın Perugia kentinde bulunan 21 yaşındaki Meredith Kercher, 1 Kasım 2007'de evinde ölü bulunmuştu. Kercher cinayetinden nihai mahkumiyet alan tek isim, Fildişi Sahili asıllı Rudy Guede olmuştu.

Hızlı yargılanma yolunu seçen Guede ilk olarak 30 yıl hapse mahkum edilmiş, temyiz sonrası ise cezası 16 yıla inmişti. Guede, iyi hal ve sosyal hizmetlerde bulunması nedeniyle erken tahliyeye hak kazandı.

Bugün 34 yaşında olan Rudy Guede, cezaevindeyken üniversite diploması almıştı. Aralık 2020'den bu yana da sosyal hizmetlerde bulunma hakkından faydalanarak, cezaevinde kalmaksızın Viterbo kentinde yaşıyordu.

Salı günü Guede hakkında erken tahliye kararının çıkmasıyla, Kercher cinayetinden ceza çeken hiç kimse kalmadı.

Cinayetle ilgili olarak Kercher'in ABD'li ev arkadaşı Amanda Knox ile Knox'un İtalyan sevgilisi Raffaele Sollecito da yargılanmıştı. Knox ve Sollecito, uzun ve karmaşık yargı sürecinde ilk aşamada sırasıyla 26 ve 25 yıl hapse mahkum edilmiş, ancak son olarak 2015'te Yargıtay kararıyla nihai olarak beraat etmişti.

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Knox ve Sollecito 4 yıl kadar hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılmışlardı.

Amanda Knox, cinayetle ilgili olarak Kongolu Diya Patrick Lumumba'ya iftira atarak yanlış suçlamada bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilmiş ancak bu ceza da hapiste kaldığı 4 yıldan düşülmüştü.

Meredith Kercher cinayeti mahkumu Rudy Guede’ye erken tahliye: Unutulmak istiyor

ORTAKLAŞA CİNAYETTEN MAHKUM EDİLMİŞTİ

Cinayet sonrası Almanya'ya giden ve burada yakalanarak İtalya'ya iade edilen Rudy Guede ise, Knox ve Sollecito'dan ayrı bir davada yargılanmıştı. Guede'nin mahkum edildiği davada hüküm, cinsel saldırı ve "ortaklaşa cinayetten" suçlu olduğu yönündeydi.

Guede, cinayet gecesi evde olduğunu kabul etse de Kercher'i öldürdüğü suçlamasını kabul etmiyordu.

Guede hakkında erken tahliye kararı çıkması, Kercher cinayetiyle ilgili hala netliğe kavuşmayan ve tartışılmaya devam eden unsurları yeniden gündeme getirdi.

Meredith Kercher'in ailesinin avukatlığını yapan Francesco Maresca, Guede'nin serbest bırakılmasını İtalyan basınına değerlendirirken, "Çektiği ceza, olayın trajik doğasına kıyasla ahlaki açıdan, somut ve etkili bir adalet açısından bariz şekilde çok düşük" dedi.

Avukat Maresca, Kercher'in 1 Kasım 2007'de öldürülmesinin 14. yıldönümünde yaptığı açıklamada da "Meredith Kercher cinayeti davası, bir adaletsizlik örneğidir" demişti. Kercher ailesi yıllardır, hala olay gecesi neler yaşandığını tam olarak öğrenemediklerinden şikayet ediyordu.

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Sansasyonel ve medyatik bir davaya dönüşen Meredith Kercher cinayeti davasıyla ilgili olarak, Amanda Knox ile Raffaele Sollecito'nun serbest bırakılmasından, Knox'un kadın olması nedeniyle haksız yere "dişi şeytan" olarak lanse edildiğine kadar çok sayıda unsur dönem dönem tartışılmaya devam ediyor.

Meredith Kercher cinayeti mahkumu Rudy Guede’ye erken tahliye: Unutulmak istiyor

Amanda Knox cinayetle ilgili yargılanan tek sanık olmasa da, 8 yıl süren davanın "yüzü" haline gelmişti. 2011'de ilk beraat kararının ardından ABD'ye dönen Knox, 2019'da Adalet Festivali için İtalya'ya gelmiş ve burada yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

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"1 Kasım 2007'de bir hırsız, Rudy Guede evime girdi, Meredith'e tecavüz etti ve onu öldürdü. DNA ve parmak izlerini bıraktı. Ülkeden kaçtı, yargılandı ve mahkum edildi. Ama tüm bunlara rağmen çok sayıda insan onun adını bile duymadı, çünkü savcılar, polis ve gazeteciler bana odaklanmıştı."

Raffaele Sollecito da Rudy Guede'nin erken tahliyeyle serbest kalması üzerine yaptığı açıklamada, "Cezayı tartışmayacağım çünkü aldığı mahkumiyet buydu ve yasalara hepimiz saygılıyız. Ama yaptığı şeyden, zavallı bir kızı öldürmekten hiç pişmanlık duymamış olması üzücü" diye konuştu. Sollecito, kendisinin ve Amanda Knox'un "Guede'nin yalanları" yüzünden 4 yıl hapiste kaldığını ve mahkumiyet riskiyle karşılaştıklarını da söyledi.

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Guede'nin sosyal hizmette bulunduğu yerlerden Viterbo Kriminoloji Araştırmaları Merkezi'nde görevli Profesör Claudio Mariani ise "Rudy, 14 yıl sonra artık unutulmak istiyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Her hikayede er ya da geç perde inmeli. Rudy sabahları 8'de Caritas (Katolik yardım kuruluşu) aşevinde gönüllü olarak hizmete başlıyor, öğleden sonraları da bizim araştırma merkezimizin kütüphanesinde çalışıyor. Bu hikayeye ekleyecek başka bir şey yok, genç bir İngiliz kızın hayattan koparılması ve ailesinden haysiyet ve sessizliğin kıymetini öğrenmemiz dışında… Rudy bu yüzden de başkalarına yardım etmek, çalışmak ve hepsinden önemlisi sessiz kalmak istiyor."

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#Cinayet#Dünya#İngiltere

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