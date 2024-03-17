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Mentollü sigara Biden’a seçim kaybettirir mi

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#Biden#ABD#Mentollü Sigara
Mentollü sigara Biden’a seçim kaybettirir mi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

5 Kasım’da yapılması beklenen ABD başkanlık seçimlerinde ilginç bir tartışma yaşanıyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin mentollü sigaralar için önerdiği yasak, Demokrat Parti’nin önemli bir destekçisi olan bazı Afrika kökenli Amerikalıların tepkisini çekiyor.

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Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 2022 yılında mevcut ve gelecekteki sigara içicilerini caydırmak için aromalı tütün satışını durdurmaya yönelik taslak planlar yayınlamıştı. Biden’ın geçen yıl bu yönde bir federal uygulamaya onay vermesi beklenirken, siyah seçmenin tepkisi yüzünden plan ertelendi. Sigara karşıtları belki de seçmen tepkisi yüzünden yasağın hiç yürürlüğe giremeyeceğinden endişe ediyor.

ABD’de mentollü sigaranın beşte dördünü siyahlar tüketiyor. Tütün lobicileri ve rakip Cumhuriyetçiler ise aromalı sigaralara yönelik bir yasağın bir grubu hedef alacak ırkçı bir yaklaşım olacağı tezini gündemde tutarak siyah seçmeni etkilemeye çalışıyor. Geçen yıl yaptırılan bir anket siyahların büyük kısmının yasağı desteklese de azınlıkta bir grubun Biden’a oy vermekten vazgeçebileceğini ortaya koymuştu. Türkiye, 2020’de mentollü sigara satışını yasaklamıştı.

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#Biden#ABD#Mentollü Sigara

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