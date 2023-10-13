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Menendez’e yabancı ajanlık suçlaması

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#Menendez#ABD#Ajanlık
Menendez’e yabancı ajanlık suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:00

Türkiye karşıtlığıyla bilinen ve geçen ay hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddianamesi açıklanan Senatör Bob Menendez’e şimdi de yabancı devletlere ajanlık yapma suçlaması yapıldı.

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New York’ta federal savcıların mevcut iddianameye eklediği suçla birlikte New Jersey Senatörü Menendez ve Ermeni asıllı eşi Nadine Arslanyan, Mısır devleti ve Mısırlı yetkililer için ajanlık faaliyeti yapmakla suçlandı.

Geçen ay açıklanan iddianameye göre Menendez ve eşinin, 2018 yılından bu yana üç Mısırlı iş adamından 100 binlerce dolar nakit para, külçe altın ve spor araba gibi hediyeler aldığı ortaya çıkmıştı. Fedaral Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Menendez’in evinde yaptığı aramada külçe altınlar ve çeşitli yerlere saklanmış paralar bulunmuş ve fotoğrafları New York Güney Bölge Savcısı Damian Williams tarafından bir basın toplantısında sergilenmişti.  

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#Menendez#ABD#Ajanlık

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