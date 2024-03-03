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Menendez’e kötü haber: ‘Karısına araba rüşvet verdim’

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#ABD#Menendez#Araba
Menendez’e kötü haber: ‘Karısına araba rüşvet verdim’
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

ABD’nin New Jersey eyaletinden bir iş adamı, adı geçen yıl birden fazla yolsuzluk skandalına karışan ve hakkında iddianame hazırlanan Türkiye karşıtı Senatör Bob Menendez’in Ermeni asıllı eşi Nadin Arslanyan’a rüşvet için lüks marka bir araba hediye ettiğini mahkemede kabul etti.

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Önceki gün New York’ta mahkeme karşısına çıkan 56 yaşındaki iş adamı Jose Uribe, Nadin Arslanyan’a lüks arabayı Senatör Menendez’in gücünü ve nüfuzunu kullanarak kendileri için çalışması ve haklarında başlatılabilecek soruşturmaları engellemesi için rüşvet olarak hediye ettiğini itiraf etti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Uribe “Bir ABD senatörüne ceza soruşturmasını durdurması için etkileme karşılığında araba vermenin yanlış olduğunu biliyordum” dedi ve üzgün olduğunu söyledi. İş adamı ayrıca soruşturmayı yürüten savcılarla işbirliği yapmayı da kabul etti.

KÜLÇE ALTIN BULUNMUŞTU

New York eyaletinde hazırlanan iddianameye göre Senatör Menendez’in rüşvet karşılığı Mısır ve Katar hükümetleri için yasa dışı şekilde çalıştığı ortaya çıkmış ve Türk karşıtı senatörün istifa etmesi için Kongre içinden yoğun çağrılar gelmişti. Fakat istifa çağrılarına direnen Menendez, masum olduğu iddiasını sürdürüyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesi’nin (IRS) yürüttüğü soruşturma kapsamında Haziran 2022’de Menendez’in evi aranmış ve 480 bin dolardan fazla nakit ve külçe altın bulunmuştu.

 

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#ABD#Menendez#Araba

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