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Dünya
Haber Giriş: 16.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Melania’nın ‘gül’ kavgası

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Melania’nın ‘gül’ kavgası

Beyaz Saray’dan ayrılmasının ardından medyada pek gözükmeyen Melania Trump, sessizliğini Beyaz Saray’ın ikonik “gül bahçesi” için bozdu.

Tarihçi Michael Beschloss’ın yenilenen bahçeye ilişkin eleştirilerine sert bir dille Twitter’dan yanıt veren Melania, Beschloss için “güvenilmez bir tarihçi” dedi ve iddialarının “yanıltıcı” ve “onursuz” olduğunu kaydetti. Beschloss, yenileme sırasında onlarca yıllık Amerikan tarihinin yok edildiğini ve bahçenin içinin boşaltıldını savunmuş, ortaya çıkan işten tiksindiğini ifade etmişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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