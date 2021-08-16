Melania’nın ‘gül’ kavgası

Tarihçi Michael Beschloss’ın yenilenen bahçeye ilişkin eleştirilerine sert bir dille Twitter’dan yanıt veren Melania, Beschloss için “güvenilmez bir tarihçi” dedi ve iddialarının “yanıltıcı” ve “onursuz” olduğunu kaydetti. Beschloss, yenileme sırasında onlarca yıllık Amerikan tarihinin yok edildiğini ve bahçenin içinin boşaltıldını savunmuş, ortaya çıkan işten tiksindiğini ifade etmişti.

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