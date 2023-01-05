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Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı

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#Meksika#Ovidio Guzman#El Chapo
Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 20:45

Meksika’daki Sinaloa Karteli’nin eski lideri El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman’ın yakalandığı bildirildi.

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Meksika ordusu, Sinaloa eyaletindeki Culiacan ve çevre şehirlerde sabahın erken saatlerinde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve helikopter desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda “El Chapo” lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Sinaloa Karteli lideri “El Raton” lakaplı Ovidio Guzman’ın yakalandığı bildirildi.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin tutuklu Guzman ile birlikte bölgeden uzaklaşmasını önlemeye çalışan silahlı kartel silahlı üyeleri, ulaşımı kesmek amacıyla çok sayıda aracı ateşe vererek çevredeki yolları trafiğe kapattı. Meksika ordusunun kartel üyeleriyle saatlerce mücadele ettiği bildirildi. Ovidio Guzman, ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla aranıyor.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Sinaloa Karteli lideri Guzman bundan önce Meksikalı federal güvenlik güçleri tarafından 17 Ekim 2019 tarihinde yakalanmış, ancak kartelin silahlı üyeleri tarafından sivil halka yönelik tehditler nedeniyle serbest bırakılmıştı.

EL CHAPO ABD’DE ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Sinaloa Karteli’nin eski lideri El Chapo, ABD’de yargılandığı mahkemece Şubat 2019’da milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan ve birçok kişinin cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı. Meksika’da iki kez hapishaneden kaçarak ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD’ye teslim edilmişti. El Chapo, ABD’nin Colorado eyaletindeki süper maksimum güvenlikli ADX Florence adlı hapishanede tutuluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksika#Ovidio Guzman#El Chapo

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