Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Meksika'daki helikopter kazasında 5 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Meksik#Helikopter#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 21:09

Meksika'nın kuzeyinde meydana gelen helikopter kazasında aralarında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Meksika'nın kuzeyinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı helikopter düştü. Boş bir araziye kafaüstü çakılan helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenler arasında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu öğrenildi. Aguascalientes eyalet Valisi Tere Jimenez, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan, sosyal medya paylaşılan görüntüde, helikopterin düştükten sonra alev aldığı görüldü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksik#Helikopter#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler